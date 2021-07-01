Мартинес: жаль, что матч против Италии будет уже сейчас

«Действительно жаль, что матч против Италии будет уже сейчас, но это говорит о качестве турнира. Мы очень уважаем каждого из игроков, которые делают сборную Италии настолько сильной командой. Итальянцы обладают фантастическим индивидуальным мастерством, но то, что они при этом не действуют эгоистично, даёт настоящую силу этой команде. Они играют очень энергично, динамично, с хорошим прессингом и выходом в контратаки, очень хорошо защищаются. Думаю, что это заслуга тренера. Роберто Манчини укомплектовал эту команду так хорошо и заставил работать настолько слаженно», — приводит слова Мартинеса «Матч ТВ».

Он отметил, что хочет, чтобы игроки насладились результатами всей той работы, что они проделали за последние пять лет.

«Им нужно получить удовольствие от игры, от самих себя. Всё, что нам нужно делать, — улучшать тот футбол, который мы показали в матче с Португалией. Думаю, эта линия предельно ясна, таков наш подход к игре», — добавил Мартинес.

Матч Бельгия — Италия состоится 2 июля в Мюнхене, он начнётся в 22:00 мск. Победитель противостояния в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Швейцария — Испания.

Ранее Мартинес рассказал о состоянии де Брёйне и Азара накануне матча с Италией.