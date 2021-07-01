Мартинес рассказал о состоянии Де Брёйне и Азара накануне матча с Италией

«Как вы знаете, травмированные игроки не тренировались в группе, пока ещё они не способны это делать. Впрочем, чего-то подобного мы и ожидали. У нас есть ещё 24 часа, будем с позитивным настроем смотреть, насколько хорошо они восстановятся. Пока что прилагаем все усилия, будем бороться со временем до момента, когда нужно будет принимать окончательное решение», — приводит слова Мартинеса «Матч ТВ».

Он отметил, что будет непросто вернуть их в строй уже к пятнице.

«В случае с Эденом речь идёт о травме мягких тканей, у Кевина другая ситуация — проблемы со связками. Так или иначе это больше медицинское решение, чем футбольное, своё я буду принимать только после того, как услышу, что скажут врачи. Де Брёйне в моих глазах — лучший плеймейкер в мировом футболе. Но чтобы выпустить его на поле, для начала нам надо убедиться, что он в порядке, а это мы поймём только в день матча», — добавил Мартинес.

В матче 1/8 финала с Португалией Де Брёйне получил повреждение в концовке первого тайма и был заменён после перерыва, а Азар травмировался в концовке встречи и также досрочно покинул поле.

Матч Бельгия — Италия состоится 2 июля в Мюнхене, он начнётся в 22:00 мск. Победитель противостояния в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Швейцария — Испания.

Ранее Роберто Манчини заявил, что Италия будет играть в свой футбол в матче с Бельгией.