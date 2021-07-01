Манчини заявил, что Италия будет играть в свой футбол в матче с Бельгией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

«У меня не так много сомнений относительно состава, но утром ещё оценим готовность игроков и тогда уже примем решение относительно первых одиннадцати. Бельгия — блестящая команда, находящаяся на вершине рейтинга сборных на протяжении трёх лет», — приводит слова Манчини «Матч ТВ».

Он выразил надежду, что все игроки сборной Бельгии смогут сыграть в предстоящей встрече, чем порадуют болельщиков.

«Это, конечно, создаст нам больше проблем, но тем и прекрасен футбол. Мы будем играть в свой футбол, как всегда и делаем. Относимся к противнику с большим уважением, прекрасно зная, кто они такие. Но нам нужно просто сыграть этот матч, а там уже посмотрим, что произойдёт. Как мы видим по матчам такого уровня, если ты сильнее «на бумаге», далеко не всегда это переносится на поле», — добавил Манчини.

Матч Бельгия — Италия состоится 2 июля в Мюнхене и начнётся в 22:00 мск. Победитель противостояния в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Швейцария — Испания.

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