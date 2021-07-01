СМИ: Между Мбаппе и Гризманном возник конфликт в сборной Франции

Между нападающими сборной Франции Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном возник конфликт на чемпионате Европы.

Между нападающими сборной Франции Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном возник конфликт на чемпионате Европы.

Как сообщает журналист Тони Хуанмарти в своём Twitter, Мбаппе завидует влиянию Гризманна в национальной команде, а напряжённые отношения между ними сохранились с победного чемпионата мира — 2018.

Отмечается, что определённым фактором при общении футболистов стало их поведение — Гризманн больше думает о команде, тогда как Мбаппе ведёт себя более эгоистично.

Франция по пенальти проиграла Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020 и завершила выступление на турнире.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе выступил с заявлением после нереализованного пенальти и вылета Франции с Евро-2020.