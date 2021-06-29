Мбаппе выступил с заявлением после нереализованного пенальти и вылета Франции с Евро-2020

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от национальной команды Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от национальной команды Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Очень трудно перевернуть страницу. Бескрайняя печаль после вылета, мы не смогли достичь своей цели. Извините за этот пенальти. Я хотел помочь сборной, но у меня ничего не получилось. Будет тяжело уснуть, но я люблю взлёты и падения», — написал Мбаппе на своей странице в Instagram.

Нападающий поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравил Швейцарию с победой.

Встреча проходила на стадионе «Националь» в Бухаресте и завершилась в основное время со счётом 3:3.

В серии пенальти победу одержали швейцарцы — 5:4.

Мбаппе не реализовал свой удар.

Ранее Пеле поддержал Мбаппе после нереализованного пенальти и вылета Франции с Евро-2020.