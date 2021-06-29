Мбаппе выступил с заявлением после нереализованного пенальти и вылета Франции с Евро-2020

«Очень трудно перевернуть страницу. Бескрайняя печаль после вылета, мы не смогли достичь своей цели. Извините за этот пенальти. Я хотел помочь сборной, но у меня ничего не получилось. Будет тяжело уснуть, но я люблю взлёты и падения», — написал Мбаппе на своей странице в Instagram.
Нападающий поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравил Швейцарию с победой.
Встреча проходила на стадионе «Националь» в Бухаресте и завершилась в основное время со счётом 3:3.
В серии пенальти победу одержали швейцарцы — 5:4.
Мбаппе не реализовал свой удар.
Ранее Пеле поддержал Мбаппе после нереализованного пенальти и вылета Франции с Евро-2020.