Австрия вышла в плей-офф на крупных турнирах впервые с 1954 года

Сборная Австрии по футболу впервые с 1954 года года вышла в плей-офф на чемпионатах мира и Европы.

Сборная Австрии по футболу впервые с 1954 года года вышла в плей-офф на чемпионатах мира и Европы.

В матче третьего тура группового этапа Евро-2020 австрийцы победили Украину (1:0) и заняли второе место в квартете C, набрав шесть очков. Таким образом, Австрия гарантировала себе выход из группы.

Последний раз на крупном турнире австрийцы играли в плей-офф на чемпионате мира 1954 года. Причём тогда им удалось завоевать бронзовые медали.

Кроме того, на ЧМ-1982 Австрия вышла из группы в первом раунде, но затем ещё предстоял второй групповой этап, который команде уже не удалось преодолеть.

Ранее сообщалось, что сборная Австрии по футболу впервые в истории сыграет в плей-офф чемпионата Европы.