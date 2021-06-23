Испания разгромила Словакию и вышла в плей-офф Евро-2020

Сборная Испании по футболу одержала крупную победу над Словакией в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Сборная Испании по футболу одержала крупную победу над Словакией в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча прошла в Севилье и завершилась со счётом 5:0.

На 30-й минуте испанцы вышли вперёд благодаря автоголу словацкого голкипера Мартина Дубравки, а в компенсированное к первому тайму время забил Эмерик Лапорт. Во второй половине отличились Пабло Сарабия (56') и Ферран Торрес (67'), а на 71-й минуте в свои ворота забил Юрай Куцка.

Испания набрала пять очков и вышла в плей-офф со второго места в группе E. Словаки (три) заняли третью строчку и покинули турнир.

Ранее сообщалось, что Чехия может сыграть в 1/8 финала Евро-2020 с Бельгией или Нидерландами.