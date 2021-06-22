Чехия может сыграть в 1/8 финала Евро-2020 с Бельгией или Нидерландами

Известно, с кем может сыграть сборная Чехии по футболу в плей-офф чемпионата Европы.

Известно, с кем может сыграть сборная Чехии по футболу в плей-офф чемпионата Европы.

Чехи набрали четыре очка по итогам группового этапа, заняли третье место в квартете D и гарантировали себе участие в плей-офф, так как Финляндия и Украина, занявшие третьи позиции в группах B и C, набрали всего по два балла.

Таким образом, Чехия может сыграть в 1/8 финала турнира либо с Бельгией, либо Нидерландами, которые выиграли группы B и C соответственно. Также подопечные Ярослава Шильгавы могут попасть на победителя группы E. Им могут стать Швеция, Словакия и Испания.

Ранее сообщалось, что Англия выиграла группу D на Евро-2020, Чехия вышла в плей-офф с третьего места.