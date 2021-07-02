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2 июля
«Не привык оставлять своё войско на поле боя»: Черчесов о возможной отставке и критике сборной после Евро-2020
В скором времени 22-летний голкипер Матвей Сафонов может стать первым номером сборной России. Такое мнение в ходе пресс-конференции по итогам выступления национальной команды на Евро-2020 высказал главный тренер Станислав Черчесов. По его словам, вратарь уверенно начал карьеру в основной сборной, поэтому ему остаётся сделать правильные выводы из допущенных на турнире ошибок. Специалист также прокомментировал заявление Владимира Путина о кадровой составляющей в команде, посетовал на отсутствие ярко выраженного лидера и исключил своё возвращение в «Спартак».
«Не привык оставлять своё войско на поле боя»: Черчесов о возможной отставке и критике сборной после Евро-2020
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина
«Не привык оставлять своё войско на поле боя»: Черчесов о возможной отставке и критике сборной после Евро-2020
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина
В скором времени 22-летний голкипер Матвей Сафонов может стать первым номером сборной России. Такое мнение в ходе пресс-конференции по итогам выступления национальной команды на Евро-2020 высказал главный тренер Станислав Черчесов. По его словам, вратарь уверенно начал карьеру в основной сборной, поэтому ему остаётся сделать правильные выводы из допущенных на турнире ошибок. Специалист также прокомментировал заявление Владимира Путина о кадровой составляющей в команде, посетовал на отсутствие ярко выраженного лидера и исключил своё возвращение в «Спартак».

Об итогах заседания технического комитета РФС

 

«Заявление о том, что моя работа признана неудовлетворительной, не вызвало ничего, кроме удивления. С такой формулировкой я не согласен, потому что работа и результат — это разные вещи. И работа была выполнена от и до, хотя результат действительно может считаться неудовлетворительным. Но члены технического комитета могут выражать своё мнение».

О причинах неудачи сборной на Евро-2020

«С физической точки зрения мы были готовы. Но для чтобы кондиции дали результат, необходимы кураж и вдохновение. Перед чемпионатом мира — 2018 у нас было два года, чтобы подготовить футболистов, выстроить «химию», что мы и сделали. Команда набрала ход, на котором мы прошли квалификацию.

Но из-за переноса Евро этот ход приостановился. Ровно десять месяцев мы не видели команду, а после товарищеского матча с Сербией чётко осознали, что ситуация не та, у всех другие ощущения. Помню своё состояние в тот момент, меня даже пришлось успокаивать, настолько я был перевозбуждён. Это был первый звонок. Сборную пришлось перестраивать на ходу. Кто-то хотел помочь, но не мог, кто-то находился не в лучшем состоянии. Именно поэтому стоит извиниться перед теми футболистами, которые добывали путёвку на чемпионат Европы, но в итоге на него не попали. Ведь мы набирали игроков не на перспективу, а тех, кто может помочь здесь и сейчас».

О негативе вокруг сборной

«Я сталкивался с негативом с 15 лет. Это нормально, с этим надо смириться. Можно смотреть одну и ту же игру и иметь разные мнения. Мы показали свою состоятельность на домашнем мундиале, и все были рады. Сейчас мы также выполнили свою работу, но нравиться всем невозможно.

Лично у меня нет никаких претензий ни к одному футболисту. Хотя одна всё-таки была. Хоть бы кто-нибудь опоздал на тренировку, чтобы возник конфликт. Иногда чрезмерная воспитанность тоже вредит. И на поле в том числе. Знаете, за что я ругал команду после матча с Бельгией? Не за счёт, а за отсутствие лежащих бельгийцев. Не может такого быть, что мы не получили ни одной жёлтой карточки. Остальное — футбольные моменты.

Я и команда — одно целое. Но в этих вопросах стараюсь отделить футболистов и даже немного прикрыть, поддерживать их. Меня и дальше можете критиковать, но они-то свою работу делают. А у меня нет желания всем нравиться. Как только тренер начинает нравиться, это первый шаг на выход».

О критике Головина и Миранчука

«Александра Головина и Алексея Миранчука больше года не было в сборной. Матчи проходят не каждый день, поэтому если игрок не попал на один сбор, тогда пауза увеличивается. Поэтому с критикой я не согласен. В прошлый раз мы видели, что Алексей начинает ценить время, которое ему дают. То есть происходят сдвиги. И я его за это хвалил. Перед матчем с Бельгией он знал, что выйдет на замену, ему так привычнее... (В игре с финнами. — RT) забил великолепный гол. Поэтому я бы хотел попросить, чтобы все потерпели, потому что каждый футболист созревает в разное время.

Что касается Головина, то ему нужно уметь ставить точки в атаках — мы его на это нацеливали. На этом турнире у него это не получилось, и к этому нельзя относиться снисходительно. Но все требования он выполнил от А до Я и неслучайно стал самым выносливым игроком».

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О роли основного нападающего

«Перед Евро-2020 мы рассматривали вопрос вызова Фёдора Смолова, хотя в команде его не было несколько лет — сказались травмы, затем переход в «Сельту». За это время у нас уже сформировалось подходящее трио. Александр Соболев, Артём Дзюба и Антон Заболотный забивают больше него, они делают свою работу. Кстати, мы выбирали между Смоловым и Соболевым, Заболотный был вне конкуренции.

Да, в результате Фёдор проявил себя и заслужил вызов. Но мы не могли дать ему возможность быть первым номером атаки. Тогда возник вопрос, как он справится с ролью запасного. Мы внесли его в резервный список, и своим постом в Instagram он сам дал ответ на мой вопрос. А что бы было на Евро? Речь о конкретной ситуации. Теперь Смолов тренируется, готовится, он профессиональный футболист, с которым у меня прекрасные отношения.

Что касается Александра Кокорина, то за ним мы не следим, но знаем, где он находится. С «Сочи» у него была бы возможность попасть в сборную, сейчас — нет. Надеемся, что это поменяется».

О лидерских качествах Дзюбы

«Ни один тренер никогда не настроит команду, как это может сделать один игрок. Возможно, именно этого нам отчасти и не хватило. Раньше такими людьми были Сослан Джанаев и Владимир Габулов. У них это в характере.

С другой стороны, все сто раз показали, как капитан сборной Венгрии выступает перед своими партнёрами. Могу сказать, что Артём Дзюба делал то же самое перед матчем с Бельгией. Но мы же не «Дом-2» и такие вещи не показываем.

Поменялся ли его статус после скандального видео? Да, есть непростительные вещи. Но он по-прежнему капитан команды и свою работу выполняет, лидерские качества не растерял. Это было некрасиво, но надо отделять одно от другого. Самые воспитанные ничего не выигрывают. Дзюба уже прошёл определённый цикл, и мы не можем разбрасываться игроками такого уровня. А дальше слово за ним — захочет ли он продолжить карьеру в сборной».

О конкуренции во вратарской линии

«Маринато Гилерме провёл весь отбор, но если вы обратите внимание, то вопрос по его вызову появился раньше, чем его не стало в сборной. В тот момент мы его не трогали, но затем он и в клубе начал выглядеть неважно. Было необходимо что-то менять, поэтому в матче с Сан-Марино вышел Антон Шунин. Потому что нам нужен был вратарь, который выручал бы команду. Маринато — хороший парень и было больно его оставлять.

Андрей Лунёв провёл неплохие игры, мы хорошо его знали. Но у него до сегодняшнего дня нет клуба. А я, будучи тренером, должен исключить вещи, которые тревожили бы команду, не могу допустить, чтобы мой подопечный после каждого матча Евро сидел на телефоне и решал свои вопросы. Такой риск нам не нужен. Тем более Юрий Дюпин также отыграл великолепный сезон, и Матвей Сафонов чувствовал себя рядом с ним комфортно.

Россия — не первая сборная, которая лишается игрока уровня Игоря Акинфеева. Поэтому непросто принять решение по поводу первого номера. Мы доверились опытным Гилерме и Шунину. Антон хорошо провёл сбор, и мы посчитали, что именно он должен начать Евро. Но во время матча с Бельгией возникли определённые моменты, которые повлияли на наши дальнейшие планы. Поэтому сразу дали возможность Сафонову. Любому молодому футболисту, тем более голкиперу, необходимо вовремя дать шанс встать в ворота и представить свою страну. Считаю, что первые шаги в национальной команде он начал с позитива, мы видим его потенциал. Я не против, чтобы Матвей стал первым номером».

О выходе сборной из кризиса

«Мы выйдем из кризиса, если в этом мне поможет Дима Губерниев. Нужно быть объективным, понимать, что команду меняет не один человек. Придя в одну команду и стоя перед футболистами, я понял, что они думают: «Вот ещё один пришёл, будет нас тренировать».

После чемпионата мира мы думали, что получили связку Илья Кутепов — Георгий Джикия, думали, что она и дальше будет нас радовать. А Кутепов так и не заиграл. Теперь у нас есть Роман Евгеньев и Игорь Дивеев. Но мы не знаем, что будет осенью, в каком они будут состоянии. Планируешь одно, получается другое. Чтобы что-то громогласно заявить, нужно подождать. Непонятно, что будет с Юрием Жирковым, Дзюбой, Фёдором Кудряшовым. Поэтому всем нам предстоит хорошо подумать. А главная задача в любом случае — попасть на мундиаль в Катаре.

Построение команды должно проходить естественным путём, но из-за пандемии ритм нарушился. И теперь нам необходимо найти правильное решение в этом цейтноте, чтобы быть конкурентоспособными».

О возможной отставке

«Мы занимаемся непростым государственным делом. Меня никто не приглашал на эту должность, поэтому моё назначение не обсуждается, как приказ к исполнению. Каждый из нас — солдат своей страны и мне дали задание, которое я выполняю на протяжении почти пяти лет. Да, я могу быть импульсивным и эмоциональным, но самостоятельно принимать решение об уходе не могу. Ведь необходимо решить, кто продолжит моё дело. Мы же не в песочнице играем. Я не привык оставлять своё войско на поле боя. На войне надо воевать.

Детальнее этот вопрос будем обсуждать с президентом РФС Александром Дюковым. Пока не могу сказать, когда эта встреча произойдёт. Чтобы к чему-то прийти, всем необходимо успокоиться и выдохнуть. Именно об этом и говорил Владимир Путин, когда говорил про кадровые изменения в сборной. Он сказал, что надо всё обсудить, понять, что было сделано позитивного, а что надо изменить. То есть необходимо выслушать, обсудить и спокойно принять решение. Но на данный момент моя главная мысль о том, как 1 сентября обыграть сборную Хорватии».

О возвращении в «Спартак»

«Существует ли вероятность, что я вернусь в «Спартак»? Зарема Салихова говорила, что Черчесов придёт в команду только через её труп, а не хочу, чтобы человек из-за меня на себя руки наложил. Вообще не слежу за её высказываниями, но приходится обращать внимание, когда такое говорят. Кстати, спасибо Ксении Собчак за то, что показала, почему меня там не любят. Оказывается, я любимого вратаря Стипе Плетикосу заменил на Джанаева. Но любимого вратаря я сам притащил в команду. Он играл все матчи до моего увольнения. Меня надо за это любить. А любят того, кто его поменял».

Новости smi2.ru
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