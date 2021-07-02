Черчесов высказался о шансах Кокорина попасть в состав сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил перспективы форварда итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина вернуться в национальную команду.

«За Кокориным мы не следим, но знаем, где он находится. С «Сочи» у него была возможность попасть в сборную России, сейчас — нет. Надеемся, что это изменится», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Кокорин в зимнее трансферное окно стал футболистом «Фиорентины», однако с того времени лишь четыре раза вышел на замену и не отметился результативными действиями.

В последний раз Кокорин выходил на поле в составе сборной России в 2017 году.

Ранее Черчесов рассказал, за что ругал игроков сборной России после поражения от Бельгии.