Черчесов рассказал, за что ругал игроков сборной России после поражения от Бельгии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что его команда играла недостаточно агрессивно в матче первого тура Евро-2020 с Бельгией (0:3).

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что его команда играла недостаточно агрессивно в матче первого тура Евро-2020 с Бельгией (0:3).

«Когда ты видишь на поле команду, которая не соответствует твоему нутру, то что делаешь? За что я ругал свою команду после матча с Бельгией? За отсутствие лежащих бельгийцев. Не может быть такого, что мы не получили ни одной жёлтой карточки. Остальное — футбольные моменты. И такие вещи надо по горячим следам разбирать», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Сборная России заняла четвёртое место в группе В на Евро-2020 и не сумела выйти в плей-офф.

Ранее Черчесов заявил, что лидерские качества Артём Дзюба не утратил.