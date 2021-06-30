«Ответственности с себя не снимаю»: технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020

Работа Станислава Черчесова во главе сборной России на чемпионате Европы по футболу признана неудовлетворительной. Такую оценку дал технический комитет РФС после того, как заслушал его доклад об итогах турнира. При этом наставник, возглавляющий национальную команду с 2016 года, останется на своём посту.

Работа Станислава Черчесова во главе сборной России на чемпионате Европы по футболу признана неудовлетворительной. Такую оценку дал технический комитет РФС после того, как заслушал его доклад об итогах турнира. При этом наставник, возглавляющий национальную команду с 2016 года, останется на своём посту.

В среду, 30 июня, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов принял участие в заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС). Он представил отчёт по выступлению национальной команды на продолжающемся в эти дни чемпионате Европы. Комитет признал работу специалиста неудовлетворительной, но при этом выразил ему доверие.

Традиционное после крупных турниров мероприятие в этом году таило в себе немало интриги. Сборная России не смогла выполнить свою основную задачу и выйти из группы на Евро-2020, одержав лишь одну победу в трёх матчах. В третий раз подряд плей-офф континентального первенства проходит без участия российских футболистов. Технический комитет РФС должен был разобраться в причинах такого неутешительного итога и при необходимости принять меры, чтобы в будущем ситуация не повторилась.

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Первоначально заседание с участием Черчесова должно было состояться 29 июня, но затем член комитета Михаил Гершкович заявил, что мероприятие перенесено на неопределённый срок из-за ситуации с коронавирусом. Позднее в качестве даты проведения было утверждено 30-е число. При этом в последние дни в СМИ ходили слухи о возможных последствиях для Черчесова. Так, известный журналист Нобель Арустамян заявил, что специалисту грозит отставка, в то время как «Спорт-Экспресс» сообщил, что в техническом комитете поддержат наставника сборной.

В итоге Черчесов сохранил свой пост. Он будет готовить национальную команду к следующим матчам отборочного цикла чемпионата мира в Катаре, которые состоятся уже в сентябре. Член техкома Борис Игнатьев рассказал RT, как в РФС отреагировали на выступление команды.

«Сошлись на том, что менять Черчесова нецелесообразно. Ведь есть локальные, а есть глобальные проблемы — те, в которых мы и повязли. На протяжении длительного периода времени результаты примерно одинаковые вне зависимости от главного тренера. Исключением является Гус Хиддинк, но он работал с большими мастерами, которые затем представляли лучшие клубы Европы. Сейчас же у нас есть Александр Головин и Алексей Миранчук, которые делают первые шаги на серьёзном профессиональном уровне», — заявил Игнатьев.

По его словам, Черчесов сам назвал свою работу неудовлетворительной, с чем члены комитета согласились. Игнатьев также отметил открытость тренера и его желание отвечать на любые вопросы руководства.

«Он вспомнил, как всё было в 2018 году на чемпионате мира, сравнил с тем, что было сейчас. Станислав Саламович детализировал подготовку. Задача присутствующих была найти возможные ошибки и предложить альтернативу. Тренер рассказал, как команда готовилась и почему имели место те недоработки, которые мы видели во многих матчах. Черчесов в открытой форме, доступно, понятно, не прячась, говорил обо всём», — добавил Игнатьев.

Выступление Черчесова и его работу на Евро-2020 прокомментировал также Гаджи Гаджиев. Он сравнил российского тренера с наставником сборной Франции Дидье Дешамом, который после победы на чемпионате мира тоже не смог повторить свой успех.

«Технический комитет согласился с Черчесовым, что оценка выступления сборной на Евро-2020 неудовлетворительная. А как иначе? Тренерский штаб довольно грамотно подготовился к отчёту. В то же время по докладу всегда были и будут вопросы. Но при этом никто не знает, как подготовить команду так, чтобы однозначно победить. Возьмите пример того же Дидье Дешама. Сказать, что отчёт Черчесова был некачественным или параметры измерялись некорректно, мы не можем», — сказал Гаджиев RT.

Причинами неудачного выступления на Евро-2020 были признаны плохая подготовка футболистов и их общий низкий уровень мастерства. Члены комитета также отметили существенную разницу с тем, в каком состоянии была команда три года назад на домашнем мундиале.

«Все игроки потеряли в скорости в сравнении с чемпионатом мира 2018 года. Разница достаточно серьёзная. Но нельзя сказать, что проблема только в этом. Игра комплексная, значение имеют ряд других аспектов. По части индивидуального мастерства мы заметно отстаём. Это факт. Об этом свидетельствуют и результаты наших клубов на европейской арене, и молодёжки. Пришли к выводу, что мы плохо готовим футболистов, работаем с детьми, юношами, поэтому у нас практически никого нет в топ-командах. А в список 500 лучших футболистов Европы у нас входит полтора человека. Это не потому, что молодёжь бесталанная. Мне кажется, что ребят способных значительно больше, чем тех, что достигают максимума. Их слишком мало. Это основная проблема. Правильно, что технический комитет сакцентировал внимание именно на этом», — отметил Гаджиев.

Сам Черчесов после своего отчёта заявил, что к физической подготовке футболистов у него нет вопросов, однако этого оказалось мало для успешного выступления. Он также пообещал в ближайшее время подробно пообщаться с журналистами, чтобы подвести окончательные итоги Евро-2020.

«Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаём, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю. В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества. Многие спрашивают, почему после Евро я ещё не дал ни одного большого интервью. Оперативные комментарии уже были на пресс-конференции и для ТВ-каналов сразу после матча в Копенгагене. Для нас было важно сначала отчитаться на техкоме и, возможно, на исполкоме РФС. В ближайшее время планирую ответить на вопросы журналистов», — сказал Черчесов пресс-службе сборной.