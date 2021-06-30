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30 июня
«Сразу видно, что бились до последнего»: как отреагировали на выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020
Победа сборной Украины над командой Швеции стала одним из самых ярких событий 1/8 финала чемпионата Европы. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подопечных Андрея Шевченко с выходом в четвертьфинал, а бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко назвал их достижение историческим. При этом депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв отметил бойцовские качества спортсменов, а актёр Михаил Боярский выразил мнение, что украинцы способны дойти до финала турнира.
«Сразу видно, что бились до последнего»: как отреагировали на выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020
  • Футболист сборной Украины Илья Забарный
  • Reuters
  • © LEE SMITH
«Сразу видно, что бились до последнего»: как отреагировали на выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020
  • Футболист сборной Украины Илья Забарный
  • Reuters
  • © LEE SMITH
Победа сборной Украины над командой Швеции стала одним из самых ярких событий 1/8 финала чемпионата Европы. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подопечных Андрея Шевченко с выходом в четвертьфинал, а бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко назвал их достижение историческим. При этом депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв отметил бойцовские качества спортсменов, а актёр Михаил Боярский выразил мнение, что украинцы способны дойти до финала турнира.

Сборная Украины в дополнительное время взяла верх над национальной командой Швеции и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а на добавленной к дополнительному времени минуте отличился вышедший на замену Артём Довбик. Таким образом, нападающий «Днепра» превзошёл рекорд Мишеля Платини и стал автором самого позднего победного гола на первенствах континента (120 минут 37 секунд).

С выходом в четвертьфинал Евро-2020 футболистов поздравил президент Украины Владимир Зеленский, в преддверии матча со Швецией лично пообщавшийся со спортсменами и тренерами по видеосвязи. Он поблагодарил игроков за яркое выступление и обратился к нападающему киевского «Динамо» Артёму Беседину, получившему тяжёлую травму в столкновении с Маркусом Даниэльссоном.

«Да, это победа! Мы в 1/4 Евро! Невероятное напряжение, безумная заруба в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, респект — вы настоящие бойцы!» — написал Зеленский в Twitter сразу по окончании встречи.

Впоследствии украинский лидер опубликовал более развёрнутое сообщение в своём официальном Telegram-канале. Зеленский вновь обратился к футболистам и болельщикам, а также выразил надежду, что сборная сможет дойти до финала турнира.

«Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: мы болели за вас всей душой! Мы благодарим вас от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной! Но какое же большое счастье написать это именно после победы! И получить возможность написать это ещё раз. После 1/4, или после 1/2, а может, и после финала Евро! Сегодня не было вас и нас. Сегодня были мы — Украина», — заключил Зеленский.

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Эмоциями после победы национальной команды в 1/8 финала Евро-2020 поделился и бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко. Хавбек провёл за сборную Украины 47 матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи, а в 2006 году помог ей дойти до четвертьфинала чемпионата мира.

«Вот прям эмоции перехлёстывают... Как будто сам играл! Для нас это история! Шева (Андрей Шевченко. — RT) богом поцелованный, пусть ведёт эту сборную как можно дальше! Везение нужно заслужить. Спасибо шведам за 1/8, дальше езжайте домой, вы свою миссию выполнили. А с бритишами уже будь что будет!» — говорится в сообщении Калиниченко в Twitter.

При этом бывший нападающий московского и киевского «Динамо» Виктор Леоненко не сомневается, что сборная Украины способна сотворить ещё одну сенсацию и одержать победу над командой Англии во втором раунде плей-офф соревнований.

«Мы можем и Англию пройти. Надо просто выключить Стерлинга — и всё. Кстати, с Англией будет легче, чем со Швецией… Мне так кажется, потому что шведы играют в футбол. А вот Англия пока мучается. Может, она выдаст хороший матч. Но там только Стерлинг пока играет, всё. Гарри Кейн — это вообще. Где эти 200—300 млн? С фонариком не видно. Если бы не Гнабри, Кейн бы и не забил», — цитирует Леоненко Sport.ua.

Успеху украинских футболистов порадовались и в России. Бывший главный тренер московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин поделился мнением о результате сборной Украины, а также воздержался от сравнений с командой России.

«Самое важное для Украины — команда прошла дальше. Если есть результат, значит игра хорошая, второй гол был очень красивым. Сборные России и Украины я не сравниваю. На сегодняшний момент нас там нет. Украину надо поздравить. Команда прогрессирует, Андрей Шевченко — местный специалист, это мне очень нравится. Нравится, что он был великим футболистом, стал таким успешным тренером. Он продолжает украинское тренерское поколение, продолжает успешно. Шевченко понимает, что сделал бы игрок в той или иной ситуации, и стал тренером, который добивается результата», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Известный в прошлом футболист «Спартака» выразил мнение, что Украина не без доли везения взяла верх над Швецией в первом раунде плей-офф, но отметил, что она заслужила путёвку в следующую стадию.

«В футболе очень важно везение, но его надо заслуживать. Украина заслужила, но они и игру хорошую показывают. Это очень духовитая команда: бьются, не опускают руки, когда проигрывают. В целом они заслужили вчерашнюю победу. Украине будет тяжело с Англией. Шансов у англичан побольше, они неплохо выглядели в матче против Германии, хотя им и судья немного помог в некоторых эпизодах. Попадание в 1/4 финала — большой успех для Украины. Мне симпатичен Шевченко: как он выглядит, как общается. Можно уже признать очень успешное выступление украинцев», — сказал Писарев.

Известный актёр театра и кино Михаил Боярский высказался о победе подопечных Шевченко в 1/8 финала Евро-2020, а также оценил их перспективы во встрече с родоначальниками футбола.

«Трудный и боевой матч! Против англичан у украинцев есть шансы. Да, долго будет обсуждаться красная карточка... Но получилось, как получилось. Конечно, наша сборная на фоне украинской сборной выглядит бледно. Но ещё раз, Украина — молодцы! Украинцы смогут дойти до финала, у них выросли крылья. Четвертьфинал — это уже подвиг. Они очень свирепые. Всё может быть», — приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Известный в прошлом комментатор, а ныне блогер Василий Уткин в фирменной манере высказался об победе национальной команды Украины и выразил мнение, что это событие пагубно отразилось на статусе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Если Англию за отказ от игры в футбол накажет именно Украина, я буду просто счастлив. Хотя коэффициент на это в основное время меньше 15, я восприму как надругательство (к вопросу о шансах). Какие молодцы. До последней минуты… Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции Станислава Черчесова. После выхода украинцев (которым Россия изначально не уступает) в четвертьфинал они обесценились ровно в 10 000 000 раз. Контракт в €2,5 млн стоит не больше 25 евроцентов! Не преувеличение. 25 центов — это 1/4 Евро», — написал Уткин в Telegram-канале.

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В свою очередь, генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов особенно отметил вклад Александра Зинченко в успех Украины. Экс-футболист башкирского коллектива записал на свой счёт гол и результативную передачу и получил наивысшую оценку среди всех участников матча по версии WhoScored — 9,0.

«Зинченко — топ. Вчера он ответил всем скептикам. Я думаю, что он провёл матч на высочайшем уровне, молодец. Зинченко вывел свою команду в четвертьфинал Евро, это достойно и дорогого стоит», — сказал Газизов Sport24.

В Государственной думе также поделились мнением о победе Украины над Швецией. Так, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высоко отозвался о бойцовских качествах футболистов и поздравил их с проходом в следующую стадию соревнований.

«Ребята молодцы! Сразу видно, что бились до последнего! Игра была красивая, бесспорно. Не вижу никаких политических идей. У меня есть два знакомых футболиста. Я за них очень рад. Я поздравляю всех настоящих украинских болельщиков, которые реально переживали за национальную сборную», — обратился Свищёв.

Новости smi2.ru
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