Арустамян оценил вероятность ухода Черчесова с поста главного тренера сборной России

Спортивный журналист Нобель Арустамян высказался о возможном уходе главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова со своего поста.

Спортивный журналист Нобель Арустамян высказался о возможном уходе главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова со своего поста.

«Уже сейчас руководство Российского футбольного союза обсуждает тему тренера сборной России. Насколько мне известно, некоторые члены исполкома дадут весьма категоричную оценку выступлению национальной команды на чемпионате Европы», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

Журналист отметил, что полемика насчёт отставки Черчесова в РФС есть.

«Главное на сегодня сомнение — кто должен стать преемником Черчесова. Ясности на этот счёт пока нет», — написал он.

Напомним, что по итогам Евро-2020 Россия заняла четвёртое место в группе и покинула турнир.

Ранее сообщалось, что заседание в РФС с отчётом Черчесова перенесено на 30 июня.