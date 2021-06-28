«РБ Спорт»: заседание в РФС с отчётом Черчесова перенесено на 30 июня
- Reuters
Об этом сообщает «РБ Спорт».
Изначально заседание должно было состояться 29 июня. На нём специалист должен отчитаться о выступлении национальной команды на чемпионате Европы.
Отмечается, что собрание перенесено в связи с коронавирусными ограничениями в здании РФС. При этом непонятно, в каком формате оно должно пройти 30 июня — в очном или по видеосвязи.
Россия на чемпионате Европы под руководством Черчесова заняла последнее, четвёртое место в своей группе и вылетела с турнира.
Ранее Андрей Канчельскис назвал сборную России по футболу худшей командой на Евро-2020.