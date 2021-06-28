«РБ Спорт»: заседание в РФС с отчётом Черчесова перенесено на 30 июня

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Заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС) с заслушиванием отчёта главного тренера сборной России Станислава Черчесова по поводу выступления на Евро-2020 перенесено на 30 июня.
«РБ Спорт»: заседание в РФС с отчётом Черчесова перенесено на 30 июня
  • Reuters

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Изначально заседание должно было состояться 29 июня. На нём специалист должен отчитаться о выступлении национальной команды на чемпионате Европы.

Отмечается, что собрание перенесено в связи с коронавирусными ограничениями в здании РФС. При этом непонятно, в каком формате оно должно пройти 30 июня — в очном или по видеосвязи.

Россия на чемпионате Европы под руководством Черчесова заняла последнее, четвёртое место в своей группе и вылетела с турнира.

Ранее Андрей Канчельскис назвал сборную России по футболу худшей командой на Евро-2020.

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