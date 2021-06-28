Канчельскис назвал сборную России по футболу худшей командой на Евро-2020

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в очередной раз раскритиковал выступление национальной команды на Евро-2020.

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в очередной раз раскритиковал выступление национальной команды на Евро-2020.

«Наша сборная — худшая команда турнира. Зато тренер носит орден, а в команде играют одни заслуженные мастера спорта. Пусть руководители решают, как выходить из этой ситуации», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Он отметил, что российским игрокам нужно уезжать в Европу, а для этого нужно огромное желание самих футболистов, так как условия в РПЛ гораздо выгоднее.

Россия на чемпионате Европы заняла последнее, четвёртое место в своей группе и вылетела с турнира.

Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил, хочет ли он возглавить сборную России.