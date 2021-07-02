Черчесов не против, чтобы Сафонов был первым номером сборной России

«Не мы первая страна, когда игрок уровня Акинфеева заканчивает выступление. Поэтому непросто сразу принять решение. Мы доверились опытным Гилерме и Шунину. Шунин хорошо провёл сбор, и мы посчитали, что он должен начать Евро. Но во время игры возникли определённые моменты, которые повлияли на наше решение. Если мы сталкиваемся с какими-то вещами, надо смириться и что-то менять. Мы дали возможность Сафонову, как только у нас эта возможность появилась. Любому молодому футболисту, тем более вратарю, дать возможность вовремя встать в ворота и представить страну. Первые шаги в национальной команде он начал с позитива. Мы видим его потенциал. Сейчас его задача — понять свои ошибки. Я не против, чтобы Сафонов был первым номером», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.