Черчесов: мы выйдем из кризиса, если Дима Губерниев мне поможет
- Reuters
«Мы выйдем из кризиса, если Дима Губерниев мне поможет. Надо быть объективным. Ситуацию меняет не один человек. Придя в одну команду и стоя перед футболистами, я понял, что они думают: «Вот ещё один пришёл, будет нас тренировать», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.
Ранее Черчесов отреагировал на возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.