Черчесов: мы выйдем из кризиса, если Дима Губерниев мне поможет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос известного журналиста и телеведущего Дмитрия Губерниева, как национальной команде выйти из кризиса.

«Мы выйдем из кризиса, если Дима Губерниев мне поможет. Надо быть объективным. Ситуацию меняет не один человек. Придя в одну команду и стоя перед футболистами, я понял, что они думают: «Вот ещё один пришёл, будет нас тренировать», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее Черчесов отреагировал на возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.