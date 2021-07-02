Черчесов отреагировал на возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что на заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) вопрос об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) не обсуждался.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что на заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) вопрос об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) не обсуждался.

«Мы на техкоме это не обсуждали. Во всех чемпионатах есть лимит на легионеров. Критерии отбора, требования и тренировочный процесс. Неважно, играет у тебя иностранец или россиянин. Можно взять иностранца и все требования загубить. Футболист может превратиться в середняка. Есть критерии отбора — кого отберёшь, что требуешь и как его тренируешь», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров. В заявке клуба на сезон не может быть более восьми иностранцев.

Ранее Черчесов высказался о шансах Кокорина попасть в состав сборной России.