Черчесов рассказал, как отреагировал на заявление Путина о кадровых изменениях в сборной России

«Путин сказал, что надо обсудить, что было сделано позитивного и что надо изменить, с тем, кто отвечал за сборную. То есть надо выслушать, обсудить и спокойно принять решение. Это я вам и сказал», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее Черчесов призвал поддержать молодых игроков сборной России.