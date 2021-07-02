Черчесов рассказал, как отреагировал на заявление Путина о кадровых изменениях в сборной России
Главный тренер сборной России прокомментировал высказывание президента страны Владимира Путина, допустившего кадровые изменения в тренерском штабе национальной команды после неудачного выступления на Евро-2020.
Главный тренер сборной России прокомментировал высказывание президента страны Владимира Путина, допустившего кадровые изменения в тренерском штабе национальной команды после неудачного выступления на Евро-2020.
«Путин сказал, что надо обсудить, что было сделано позитивного и что надо изменить, с тем, кто отвечал за сборную. То есть надо выслушать, обсудить и спокойно принять решение. Это я вам и сказал», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.
Ранее Черчесов призвал поддержать молодых игроков сборной России.