Черчесов призвал поддержать молодых игроков сборной России

«Я стараюсь настроить всех на позитив, а также посмотреть на себя со всех сторон. За весь сбор я включал телевизор один раз. Больше не смотрел. Вы поддержите футболистов, тогда, возможно, что-то поменяется. Чтобы что-то поменять, надо понять, с кем менять. Игроки должны определиться со своим будущим. Все люди разные. И отнимать радость у условного Захаряна, потому что он тоже видит, что ему никто не гарантировал победу с хорватами или с кем-то ещё? Поддержите молодых футболистов, говорите не про их зарплаты. Сборную Уэльса лишили мастеров спорта? Еврейская поговорка гласит: самый плохой конец даёт самое лучшее начало. Я всё делаю для сборной России», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее Черчесов рассказал, как сборная России может выйти из кризиса.