УЕФА открыл дело против Англии за поведение болельщиков на матче с Данией

Встреча прошла 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В дополнительное время матча англичане в спорной ситуации заработали пенальти, который исполнил форвард Гарри Кейн. При этом перед ударом кто-то из болельщиков с трибуны светил голкиперу датчан Касперу Шмейхелю в лицо лазерной указкой.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, союз открыл дело в отношении англичан из-за инцидента с датским голкипером, а также из-за поведения зрителей во время гимна Дании и использования ими пиротехники.

Ранее Сёмин назвал несправедливым пенальти в ворота Дании в полуфинале Евро-2020.