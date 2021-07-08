Сёмин назвал несправедливым пенальти в ворота Дании в полуфинале Евро-2020

«В таком матче поставить такой пенальти… Это было несправедливо. Это была потрясающая игра, высочайший уровень напряжения. Считаю, защитник Дании не фолил. Почему VAR не помогла? Я её понимаю. Рефери отсудил блестяще, но принял вот такое решение. Матч был крутым, полные трибуны, много эмоций. Они показали зрителям, что футбол не стоит на месте, а игроки становятся выше и выше в своём мастерстве», — цитирует слова Семина «Чемпионат».

В первом тайме дополнительного времени нидерландский арбитр назначил пенальти после падения в штрафной площади датской команды нападающего англичан Рахима Стерлинга. После общения с ассистентом VAR решение было оставлено в силе, и форвард британцев Гарри Кейн поразил ворота Каспера Шмейхеля со второго удара.

Ранее Линекер назвал игру Стерлинга одним из величайших выступлений в истории сборной Англии.