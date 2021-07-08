Линекер назвал игру Стерлинга одним из величайших выступлений в истории сборной Англии

«Команды показали превосходную игру. Обе четвёрки защитников были выдающимися», — написал Линекер на своей странице в Twitter.
Также он прокомментировал игру нападающего английской сборной Рахима Стерлинга.
«Что касается Рахима Стерлинга, это было одно из величайших выступлений игрока сборной Англии из всех, что я видел», — написал он.
Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу Англии.
Ранее сообщалось, что Англия встретится с Италией в финале Евро-2020.