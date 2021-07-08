Линекер назвал игру Стерлинга одним из величайших выступлений в истории сборной Англии

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу над национальной командой Дании в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу над национальной командой Дании в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Команды показали превосходную игру. Обе четвёрки защитников были выдающимися», — написал Линекер на своей странице в Twitter.

Также он прокомментировал игру нападающего английской сборной Рахима Стерлинга.

«Что касается Рахима Стерлинга, это было одно из величайших выступлений игрока сборной Англии из всех, что я видел», — написал он.

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу Англии.

Ранее сообщалось, что Англия встретится с Италией в финале Евро-2020.