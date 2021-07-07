Пике высказался о формате проведения серии пенальти на Евро-2020

Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике после поражения команды от сборной Италии в полуфинале чемпионата Европы по футболу раскритиковал формат проведения серии пенальти на турнире.

Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике после поражения команды от сборной Италии в полуфинале чемпионата Европы по футболу раскритиковал формат проведения серии пенальти на турнире.

«Это большая гордость. Попасть в полуфинал Евро-2020 — это большое достоинство. Не думаю, что в соревновании есть лучшая команда, но серия пенальти иногда бывает очень жестокой. Большое спасибо команде. Неслучайно в четырёх сериях пенальти, которые были на Евро-2020 и Кубке Америки-2020, побеждали команды, которые били первыми. Статистика говорит, что у первого больше возможностей, и в таком турнире не кажется справедливым, что жеребьёвка ставит вас в невыгодное положение», — написал Пике в своём Twitter.

Испания проиграла Италии со счётом 1:1 (2:4). Свои удары в серии послематчевых пенальти не реализовали Даниэль Ольмо и Альваро Мората.

Ранее Серхио Бускетс заявил, что Испания была лучше Италии практически всю игру.