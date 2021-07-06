Бускетс: Испания была лучше Италии практически всю игру

Полузащитник сборной Испании по футболу Серхио Бускетс прокомментировал поражение от Италии в матче полуфинала чемпионата Европы.

Полузащитник сборной Испании по футболу Серхио Бускетс прокомментировал поражение от Италии в матче полуфинала чемпионата Европы.

«Обидно, мы хотели пройти путь на этом турнире до конца, но это футбол. Команда играла здорово, мы были лучше практически все отрезки игры. Я горжусь своими партнёрами», — цитирует Бускетса Marca.

Он отметил, что все считали Италию фаворитом, но испанцы доказали, что на самом деле они сильнее. По его мнению, многие молодые футболисты команды смогли набраться уверенности.

«Наша команда ещё вернется. Игра шла так, как мы хотели, мы распоряжались мячом, возвращали его как можно скорее… Но это футбол, нам лишь остается поздравить соперника», — добавил Бускетс.

Матч Италии и Испании в основное время завершился со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались подопечные Роберто Манчини — 4:2. В финале, который состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, итальянцы сыграют либо с Англией, либо с Данией.

Ранее Манчини заявил, что матч c Испанией был тяжёлым для итальянцев.