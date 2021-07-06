Манчини считает, что матч c Испанией был тяжёлым для итальянцев

«Пенальти — это жестоко. Это была тяжёлая игра, Испания — отличная команда, показывающая классный футбол. Мы играли не так, как мы обычно это делаем, но отчаянно сражались, понимая, что все так сложится», — цитирует Манчини Football Italia.

Он отметил, что на ход игры повлияли изменения в стартовом составе испанцев, которые доставили проблем Италии, но при этом его подопечные смогли собраться и выстоять. По его словам, команде нужно было адаптироваться к постоянному контролю мяча Испании, что и было сделано.

«Футбольные команды атакуют и защищаются, нельзя только атаковать. У обеих команды были шансы. Обе — замечательные команды, и защищаются все команды, не только Италия», — добавил Манчини.

Матч Италии и Испании в основное время завершился со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались подопечные Роберто Манчини — 4:2. В финале, который состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, итальянцы сыграют либо с Англией, либо с Данией.

Ранее сообщалось, что сборная Италии по футболу продлила беспроигрышную серию до 33 матчей.