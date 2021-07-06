Сборная Италии по футболу продлила беспроигрышную серию до 33 матчей

Таким образом, подопечные Роберто Манчини обновили национальный рекорд благодаря победе над Испанией в полуфинале Евро-2020. При этом до мирового рекорда, который установили Испания с 2007 по 2009 год и Бразилия с 1993 по 1996 год, осталось всего две игры.

Матч Италии и Испании в основное время завершился со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались подопечные Роберто Манчини — 4:2. В финале, который состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, итальянцы сыграют либо с Англией, либо с Данией.

Ранее сообщалось, что Федерико Кьеза признан лучшим футболистом матча Италия — Испания.