Бонуччи назвал матч с Испанией самым тяжёлым в своей карьере

«Самый тяжёлый матч, в котором я когда-либо участвовал. Поздравляю Испанию с той игрой, которую они показали. Но Италия показала своё сердце, нацеленность и возможность переживать тяжёлые моменты. А лотерея в пенальти нас наградила. Победа, ради которой страдаешь, приносит больше всего наслаждения», — цитирует Бонуччи Football Italia.

По его словам, итальянцы ожидали сюрпризы от соперника, а сами испанцы активно двигались в атаке и не давали «скуадра адзурра» особо свободны, но при этом Италия добилась победы за счёт характера.

«Остался всего один сантиметр. Один. То, что мы делаем, — это невероятно. Тем не менее мы не должны довольствоваться этим. Мы в финале, и через пять дней нам будет нужен тот же голод и дух, чтобы пожертвовать собой и привезти этот трофей домой спустя много лет», — добавил игрок.

Матч Италии и Испании в основное время завершился со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались подопечные Роберто Манчини — 4:2. В финале, который состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, итальянцы сыграют либо с Англией, либо с Данией.

Ранее вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма заявил, что был спокоен перед серией пенальти.