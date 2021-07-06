Вратарь сборной Италии Доннарумма: был спокоен перед серией пенальти

«Я был спокоен перед серией пенальти, так как знал, что способен помочь команде. Хочу всех поблагодарить, ведь теперь мы всего в шаге от воплощения мечты», — приводит слова Доннаруммы сайт УЕФА.

Он отметил, что испанцы были очень сильны, но этот состав итальянской команды никогда не сдаётся.

«Сборная Испании доставила нам сегодня много проблем контролем мяча, но, полагаю, мы были достойны финала. Не хочу сейчас о нём говорить — хочу насладиться моментом. Будем думать об этом, когда понадобится», — добавил игрок.

Матч Италии и Испании в основное время завершился со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались подопечные Роберто Манчини — 4:2. В финале, который состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, итальянцы сыграют либо с Англией, либо с Данией.

Ранее главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике прокомментировал поражение от Италии.