Тренер сборной Испании Энрике: Италия ждала пенальти

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике прокомментировал поражение от Италии в полуфинале чемпионата Европы.

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике прокомментировал поражение от Италии в полуфинале чемпионата Европы.

«Мы провели отличный чемпионат. Превосходили соперника и не выиграли по пенальти из-за мелочей. После девяти лет блужданий по пустыне Испания вернулась. Одна команда прилагала больше усилий, чем другая. Они ждали пенальти», — цитирует Энрике AS.

По его словам, теперь в команде намерены проанализировать минувший турнир и отметил, что к чемпионату мира у этой сборной есть, как опытные, так и молодые игроки.

«Мы устроили команде овацию, потому что они проделали зверскую работу. Многие люди в Испании гордятся этой сборной», — заявил специалист.

Матч Италии и Испании в основное время завершился со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались подопечные Роберто Манчини — 4:2. В финале, который состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, итальянцы сыграют либо с Англией, либо с Данией.

Ранее Федерико Кьеза заявил, что Испания была великолепна в матче с Италией.