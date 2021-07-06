Кьеза заявил, что Испания была великолепна в матче с Италией

«Не могу описать свои эмоции словами, это был тяжёлый матч. Испания была великолепна сегодня. Тем не менее именно мы вернёмся на «Уэмбли» 11 июля на финал. У Испании в составе есть звёзды, но мы боролись до конца с ними, и нам удалось добиться успеха. Когда Локателли не реализовал первый пенальти, все были спокойны. Мы говорили, что сможем выиграть, и нам это удалось», — приводит слова Кьезы BBC.

Матч Италии и Испании в основное время завершился со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались подопечные Роберто Манчини — 4:2. В финале, который состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, итальянцы сыграют либо с Англией, либо с Данией.

Ранее Серхио Бускетс заявил, что Испания была лучше Италии практически всю игру.