Мората — о проигрыше Испании на Евро-2020: она заслужила гораздо большего

Нападающий сборной Испании по футболу Альваро Мората высказал мнение о вылете команды с чемпионата Европы после проигрыша сборной Италии в серии пенальти матча 1/2 финала.

Нападающий сборной Испании по футболу Альваро Мората высказал мнение о вылете команды с чемпионата Европы после проигрыша сборной Италии в серии пенальти матча 1/2 финала.

«Эта команда заслуживала большего, гораздо большего. Как и вся Испания, это была моя мечта, наша мечта. Могу только сказать, что горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Спасибо тем, кто поверил в нас. Иногда в футболе бывает очень сложно. Да здравствует Испания», — написал Мората в своём Instagram.

Испания проиграла Италии со счётом 1:1 (2:4). Мората, выйдя на замену во втором тайме, забил на 80-й минуте, но не реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти.

Ранее Серхио Бускетс заявил, что Испания была лучше Италии практически всю игру.