Черчесов назвал глупостью поведение Головина при удалении в матче с Бельгией
- Reuters
«Пообщался с Головиным, он совершил глупость, никаких накачек и взбучек не было. Было пожелание взрослеть и готовиться к следующим сборам. Такие игроки нужны на поле, он может делать нестандартные вещи», — сказал специалист во время пресс-конференции.
Он также заявил, что россиянам нельзя уступать в предстоящей игре с Казахстаном, отметив, что национальной команде было недопустимо проигрывать Бельгии.
«Независимо от того, как Казахстан играл с Шотландией, нам надо добиваться победы, после поражения надо реабилитироваться, и мы готовы к этому», — добавил Черчесов.
В первом туре Россия в гостях проиграла Бельгии — 1:3, а Казахстан разгромил на своём поле Шотландию — 3:0.
Встреча между Казахстаном и Россией состоится в Нур-Султане 24 марта. Начало — в 17:00 мск.
Ранее Черчесов заявил, что вратарь национальной команды Маринато Гилерме говорит на русском языке лучше, чем он на казахском.