Черчесов назвал глупостью поведение Головина при удалении в матче с Бельгией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что полузащитник команды Александр Головин совершил глупость, получив красную карточку в матче с Бельгией, который проходил в рамках квалификации Евро-2020.
Черчесов назвал глупостью поведение Головина при удалении в матче с Бельгией
  • Reuters

«Пообщался с Головиным, он совершил глупость, никаких накачек и взбучек не было. Было пожелание взрослеть и готовиться к следующим сборам. Такие игроки нужны на поле, он может делать нестандартные вещи», — сказал специалист во время пресс-конференции.

Он также заявил, что россиянам нельзя уступать в предстоящей игре с Казахстаном, отметив, что национальной команде было недопустимо проигрывать Бельгии. 

«Независимо от того, как Казахстан играл с Шотландией, нам надо добиваться победы, после поражения надо реабилитироваться, и мы готовы к этому», — добавил Черчесов.

В первом туре Россия в гостях проиграла Бельгии — 1:3, а Казахстан разгромил на своём поле Шотландию — 3:0.

Встреча между Казахстаном и Россией состоится в Нур-Султане 24 марта. Начало — в 17:00 мск.

Ранее Черчесов заявил, что вратарь национальной команды Маринато Гилерме говорит на русском языке лучше, чем он на казахском.

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