Германия обыграла Нидерланды в матче квалификации Евро-2020 благодаря голу на 90-й минуте
- Reuters
Встреча, прошедшая в Амстердаме, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Сборная Германии дважды поразила ворота соперников в первом тайме. отличились Лерой Сане и Серж Гнабри. Голландцы ответили голами Маттейса де Лигта и Мемфиса Депая в первой половине второго тайма. Победу немецкой команде принёс гол Нико Шульца на 90-й минуте.
Ранее сообщалось, что Хорватия проиграла Венгрии в матче отбора на Евро-2020.