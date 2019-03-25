Германия обыграла Нидерланды в матче квалификации Евро-2020 благодаря голу на 90-й минуте

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Сборная Германии одержала победу над национальной командой Нидерландов в матче второго тура группового турнира квалификации на чемпионат Европы по футболу 2020 года.
Германия обыграла Нидерланды в матче квалификации Евро-2020 благодаря голу на 90-й минуте
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Амстердаме, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Сборная Германии дважды поразила ворота соперников в первом тайме. отличились Лерой Сане и Серж Гнабри. Голландцы ответили голами Маттейса де Лигта и Мемфиса Депая в первой половине второго тайма. Победу немецкой команде принёс гол Нико Шульца на 90-й минуте.

Ранее сообщалось, что Хорватия проиграла Венгрии в матче отбора на Евро-2020.

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