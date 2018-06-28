«Прощай, бундестим»: как в мире отреагировали на сенсационный вылет сборной Германии с ЧМ-2018

Вылет действующего чемпиона — сборной Германии — с ЧМ-2018 стал настоящей сенсацией. Немцы уступили Южной Корее и заняли последнее место в группе. После матча экс-футболист сборной Англии Гари Линекер высмеял бундестим, а известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил: «Такой футбол нам не нужен». В свою очередь, наставник немецкой команды Йоахим Лёв признал, что его подопечные не заслужили выхода в плей-офф.

«Нам такой футбол не нужен»

Первым на проигрыш немцев отреагировал известный в прошлом футболист сборной Англии, а ныне эксперт на телевидении Гари Линекер. Именно он в своё время стал автором знаменитой фразы «В футбол играют все, а побеждает Германия». После сенсационного вылета бундестим Линекер решил её немного изменить.

«Футбол — это простая игра. 22 человека гоняются за мячом на протяжении 90 минут, а Германия больше не выигрывает. Старая версия отправляется в историю», — написал Гари на своей странице в Twitter.

Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans no longer always win. Previous version is confined to history. — Gary Lineker (@GaryLineker) 27 июня 2018 г.

Решил не отставать от своего британского коллеги известный российский комментатор Дмитрий Губерниев. «Голос биатлона» в последнее время немало внимания уделяет футболу, а после неудачи Германии опубликовал пост с критикой в адрес сложивших полномочия чемпионов.

«Deutschland, auf Wiedersehen! Прощай, Германия! Мы не будем скучать по тебе! Нам такой футбол не нужен! Корея — Германия – 2:0! Последнее место в группе у чемпионов мира!» — написал Губерниев в Instagram.

А бразильские журналисты с телеканала FOX Sports Brasil обошлись без слов, комментируя результат сборной Германии на чемпионате мира в России, ведь четыре года назад немцы уничтожили бразильцев на мундиале со счётом 7:1.

AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 27 июня 2018 г.

«Мне потребуется пара часов, чтобы оправиться от шока»

На самих немцев после игры с Южной Кореей было жалко смотреть. Плакали болельщики, был близок к тому, чтобы заплакать на пресс-конференции, наставник бундестим Йоахим Лёв. При этом тренер нашёл в себе силы признать: его команда не заслужила выхода в плей-офф.

«Тяжело сказать, что случилось. Я очень разочарован и могу признать, что мы не заслужили выхода из группы.

Проиграли не потому, что не хотели победить, а потому, что соперник действовал лучше. Мы были хорошо готовы и мотивированы, но нам не удалось сыграть так, как мы умеем. Мы одна из лучших команд мира, но сегодня у нас ничего не получилось», — сказал Лёв.

При этом специалист заявил, что поражение не является свидетельством кризиса в немецком футболе.

«Мне потребуется пара часов, чтобы оправиться от шока. У игроков такое же состояние. Надо пережить это, а потом говорить о моём будущем. Сейчас мне нечего сказать. Беру всю ответственность на себя. Не думаю, что для немецкого футбола наступили тёмные времена. У нас есть молодые игроки, много успехов в последние годы. Со всеми командами такое случается. Мне очень жаль», — добавил тренер.

Вместе с тем специалист, который возглавляет сборную Германии с 2006 года, похоже, останется на своём посту, несмотря на оглушительный провал в России. Об этом в Немецком футбольном союзе заявили ещё до матча с Южной Кореей. После игры менеджер национальной команды Оливер Бирхофф подтвердил данную информацию.

«Если сегодня рассуждать, что делать завтра, мы все окажемся в яме, пустоте и отчаянии. Мы долго готовились к мундиалю, ведь такие турниры проходят раз в четыре года. Я был футболистом и знаю, как это тяжело, поэтому понимаю, что Лёву сейчас непросто говорить о карьере. Нужно дать ему время. Надеюсь, Лёв продолжит работать с командой. Сейчас неподходящий момент для разборов и анализа. Мы сыграли слабо», — отметил Бирхофф.

As much as it hurts to bow out this early, congratulations to #SWE and #MEX. We wish you good luck in the knockouts 👏 pic.twitter.com/6gbNpePRTm — Germany (@DFB_Team_EN) 27 июня 2018 г.

«Если бы вышли в плей-офф, соперники нас не боялись бы»

Страшно расстроены, естественно, были и сами немецкие футболисты. Первым держал ответ перед журналистами вратарь и капитан Мануэль Нойер, который лишь в последний момент попал в заявку сборной на чемпионат и провёл не лучший турнир.

«Безусловно, мы расстроены, что проиграли. Как может быть по-другому? Ни в одной из трёх встреч вы не увидели настоящую Германию. Ту, перед которой дрожат соперники. Если сборная обыгрывает Швецию на 95-й минуте, а в остальных матчах уступает и не создаёт опасных моментов, то о чём можно говорить? Даже если бы мы прошли в плей-офф, соперники не боялись бы нас. Сборная Германии — действующий чемпион мира, именно поэтому на игры с нами все настраиваются по-особенному. Да и на таких турнирах не бывает слабых соперников. Не знаю, что с нами произошло», — сказал Нойер.

Также по теме Страшный сон бундестим: сборная Германии всухую проиграла Южной Корее и не прошла в плей-офф В матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Германии проиграла команде Южной Кореи со счётом 0:2....

При этом голкипер признал, что немецкая команда подошла к мундиалю не в лучшей физической форме.

«Никогда не знаешь, в какой форме команда подойдёт к чемпионату мира. Ты просто готовишься и ждёшь начала турнира. Согласен с Йоахимом Лёвом, нам не хватило скорости и лёгкости», — добавил Нойер.

Крайне неудачный чемпионат провёл и Томас Мюллер, который не забил в России ни одного мяча, а игру с Южной Кореей вовсе начал в запасе.

«Я крайне разочарован. После игры со Швецией мы думали, что всё в наших руках, но сейчас я разбит. То, что в такой группе мы, чемпионы мира, финишируем четвёртыми, — провал. Найти причины этого сложно. Чемпионам мира всегда непросто с точки зрения настроя соперников. Мы не смогли выдержать давление, будучи изученными под микроскопом», — заявил нападающий.

Пожалуй, единственным светлым пятном для Германии на этом чемпионате мира стал гол Тони Крооса в ворота сборной Швеции на 95-й минуте. Но вряд ли самого футболиста этот мяч сильно утешил.

«Никто не рассчитывал, что мы сегодня вылетим. Это нормально, что мы не делаем скоропалительных выводов, а хотим проанализировать произошедшее. Да, осознаю, что мы вылетели. По ходу турнира было видно, что мы не в лучшей форме. Предыдущие матчи это показали. Было понятно, если существенно не улучшим игру, будет сложно. В первом тайме у нас было несколько неплохих моментов. Если ты за 90 минут не забиваешь сборной Южной Кореи, то вылет заслужен. Лучше себя чувствуешь, когда ведёшь в счёте. Но мы ни разу не вели за весь турнир. Нужно пахать, но, если на тебя давит время, становится сложно», — подвёл итоги футболист.

Наконец, Сами Хедира, несмотря на тяжёлое поражение, тщательно проанализировал неудачу своей команды и выявил целый комплекс причин, которые помешали сборной Германии выйти из группы.

«Ни в одной из трёх игр мы не смогли показать свой уровень, поэтому не смогли выйти в плей-офф. Очень печальный и неудачный момент. Соперник был настроен играть против чемпионов мира, поэтому мы заслуженно едем домой. Мы знали о своих проблемах. Пропускали много, не всегда играли как команда. Последние 12 лет мы доходили как минимум до полуфинала крупных турниров. Возможно, это сыграло с нами злую шутку: мы думали, что всё получится само собой. Каждый из нашей команды где-то недоработал, в том числе и я не сыграл на своём уровне. Лёв говорил о самоуверенности после игры с Мексикой? Не знаю, самоуверенность ли это. Все видели, что мы играли не на должном уровне. Во многих моментах соперник был мотивированнее и жёстче. Мы не смогли это изменить по ходу турнира», — рассказал Хедира.

«Играли ради нашей страны»

Корейцы же после матча были счастливы, несмотря на то, что победа не позволила им выйти из группы. Однако матч с Германией абсолютно точно войдёт в историю футбола этой страны. И наставник «азиатских драконов» Син Тхэ Ён после игры говорил только о хорошем.

«Я себя чувствую прекрасно, но и опустошение есть. Говорил вчера, что у нас один шанс из 100, и мы им воспользовались.

Поскольку мы победили, можем сказать, что всё прошло по плану. Мы изучали соперника, его слабые стороны, и сейчас я удовлетворён. Мы хорошо сработали. Было бы здорово вернуться в Россию, а то мы ничего не увидели, кроме базы, автобуса и стадиона. Вернусь сюда туристом», — сказал специалист.

Лучшим же футболистом встречи был признан молодой голкипер корейцев Чо Хён У, который совершил ряд впечатляющих сейвов. Возможно, эта игра позволит ему в ближайшее время переехать в сильный европейский чемпионат.

«Мы играли ради нашей страны. Мы хотели выйти из группы, но нам не в чем себя упрекнуть. Хотя многие из нас после матча плакали», — передаёт слова голкипера корреспондент «Чемпионата» Антон Третяк.