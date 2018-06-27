Голкипер сборной Южной Кореи признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 с Германией

Голкипер сборной Южной Кореи Чо Хён У был признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Германии.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

26-летний голкипер отразил шесть ударов и сохранил ворота своей команды неприкосновенными.

Ранее стало известно, что Германия уступила Южной Корее и сложила полномочия чемпиона мира по футболу.