Губерниев: прощай, Германия, мы не будем скучать по тебе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет сборной Германии с чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Прощай, Германия! Мы не будем скучать по тебе! Нам такой футбол не нужен», — написал Губерниев в своём Instagram.

Сборная Германии заняла последнее место в группе F.

Ранее сообщалось, что сборная Германии по футболу впервые в своей истории не смогла преодолеть групповой этап ЧМ.