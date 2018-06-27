Лёв высказался о невыходе сборной Германии в плей-офф ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал невыход национальной команды в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Не думаю, что для сборной Германии настали тёмные времена. До этого момента мы на протяжении последних 10—12 лет были самой стабильной командой с точки зрения выступлений на турнирах. Мы всегда финишировали в первой четвёрке. Сейчас нас там нет», — приводит слова Лёва пресс-служба ФИФА.

Он отметил, что невыход команды в плей-офф — это абсолютное разочарование.

«Но у нас есть молодые игроки с большим талантом, а у некоторых есть потенциал расти дальше. Такое происходило раньше и с другими странами. Мы должны просто сделать правильные выводы и кое-что улучшить», — добавил тренер.

Ранее Лёв рассказал, почему сборная Германии не смогла обыграть Южную Корею в матче ЧМ-2018.