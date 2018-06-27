Лёв рассказал, почему сборная Германии не смогла обыграть Южную Корею в матче ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв назвал причины поражения своих подопечных от национальной команды Южной Кореи в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

«Мы не заслужили снова выиграть чемпионат мира, не заслужили выйти в 1/8 финала. Нас выбили с турнира не из-за того, что мы не хотели победить, а из-за того, что у команды — особенно во втором тайме — не было реального шанса выйти вперёд. У неё отсутствовала лёгкость в игре, которую мы обычно показываем. Не было той динамики, которая привела бы к созданию голевых моментов», — приводит слова Лёва пресс-служба ФИФА.

Ранее сообщалось, что Германия уступила Южной Корее и сложила полномочия чемпиона мира по футболу.