«Аякс» вышел в полуфинал ЛЧ впервые с сезона-1996/97

Амстердамский «Аякс» попал в четвёрку сильнейших клубов Лиги чемпионов УЕФА впервые за 22 года.

Обыграв туринский «Ювентус» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, амстердамский «Аякс» вышел в полуфинал турнира и достиг данного этапа соревнований впервые с 1997 года. Тогда в полуфинале Лиги чемпионов «Аякс» уступил «Ювентусу» со счётом 2:6 по сумме двух матчей.

На момент последнего выхода клуба в 1/2 финала ЛЧ нынешний капитан амстердамцев Маттейс де Лигт ещё не появился на свет.

Ранее сообщалось, что волевая победа на выезде помогла «Аяксу» выбить «Ювентус» из розыгрыша Лиги чемпионов.