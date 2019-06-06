Газзаев назвал расширение РПЛ абсолютно правильным решением

Короткая ссылка
Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал возможное увеличение футбольных клубов в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газзаев назвал расширение РПЛ абсолютно правильным решением
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Расширение РПЛ — абсолютно правильное решение. Для такой большой страны, как Россия, 16 клубов — не только скромно, но и неправильно. Мы выстроили прекрасную инфраструктуру, которая сегодня готова принимать не только 18 команд, но и 20», — цитирует функционера «Чемпионат».

По его словам, России стоит равняться на лучшие чемпионаты, где играет по 20 команд. Он также заявил, что ему бы хотелось уделить время вопросу по лимиту на легионеров.

«Я считаю, что его надо отменить, чтобы была здоровая конкуренция. От этого мы только выиграем», — добавил Газзаев.

Ранее президент ФНЛ заявил, что лига не испытает проблем из-за расширения РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить