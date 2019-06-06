Газзаев назвал расширение РПЛ абсолютно правильным решением

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал возможное увеличение футбольных клубов в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Расширение РПЛ — абсолютно правильное решение. Для такой большой страны, как Россия, 16 клубов — не только скромно, но и неправильно. Мы выстроили прекрасную инфраструктуру, которая сегодня готова принимать не только 18 команд, но и 20», — цитирует функционера «Чемпионат».

По его словам, России стоит равняться на лучшие чемпионаты, где играет по 20 команд. Он также заявил, что ему бы хотелось уделить время вопросу по лимиту на легионеров.

«Я считаю, что его надо отменить, чтобы была здоровая конкуренция. От этого мы только выиграем», — добавил Газзаев.

Ранее президент ФНЛ заявил, что лига не испытает проблем из-за расширения РПЛ.