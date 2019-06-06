Президент ФНЛ заявил, что лига не испытает проблем из-за расширения РПЛ

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Глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов заявил, что у второго по значимости дивизиона страны не возникнет проблем с переходом части команд в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Президент ФНЛ заявил, что лига не испытает проблем из-за расширения РПЛ
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«Проблем с проведением чемпионата ФНЛ не возникнет. У нас нет сложностей с набором участников, вакантные места займут клубы ПФЛ и те, кто покинет РПЛ по спортивному принципу. На зрелищность и качество футбола это тоже не повлияет. Да, лидеры уйдут, но их место точно не будет пустовать. Перед глазами яркий пример «Нижнего Новгорода», клуба, которого ещё несколько лет назад просто не существовало в ФНЛ», — заявил Ефремов в интервью RT.

Он также прокомментировал мнение, согласно которому ФНЛ стоит разделить по географическому признаку. По его словам, такое решение будет неоправданным по экономическому и спортивному принципам.

«Это связано с тем, что большинство команд сосредоточено в европейской части России, и было не совсем понятно, по каким критериям их разделять. Подчеркну, что на данный момент вопросы о расширении ФНЛ не рассматриваются», — резюмировал Ефремов.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко объяснил, почему РПЛ стоит расширять.

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