Червиченко объяснил, почему РПЛ стоит расширять

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Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко объяснил, почему стоит увеличить количество команд в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Червиченко объяснил, почему РПЛ стоит расширять
  • © Сергей Субботин
  • РИА Новости

«В ФНЛ полно сильных клубов. Посмотрите на тот же «Нижний Новгород», который на равных бился в стыках с «Крыльями Советов»… И про экономику не забывайте. Если клубы хотят зарабатывать на продаже билетов, то нужно проводить на своих современных аренах больше матчей», — цитирует Червиченко «Советский спорт».

Он отметил, что в Англии команды играют от 50 до 60 матчей за сезон, в то время как в России у каждого коллектива чуть более 30 встреч, что является очень небольшим показателем. 

Ранее Червиченко назвал бредом аргументы Федуна против расширения РПЛ.

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