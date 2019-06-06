Червиченко объяснил, почему РПЛ стоит расширять

Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко объяснил, почему стоит увеличить количество команд в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В ФНЛ полно сильных клубов. Посмотрите на тот же «Нижний Новгород», который на равных бился в стыках с «Крыльями Советов»… И про экономику не забывайте. Если клубы хотят зарабатывать на продаже билетов, то нужно проводить на своих современных аренах больше матчей», — цитирует Червиченко «Советский спорт».

Он отметил, что в Англии команды играют от 50 до 60 матчей за сезон, в то время как в России у каждого коллектива чуть более 30 встреч, что является очень небольшим показателем.

Ранее Червиченко назвал бредом аргументы Федуна против расширения РПЛ.