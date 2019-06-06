Червиченко назвал бредом аргументы Федуна против расширения РПЛ

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Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко считает, что количество команд в Российской премьер-лиге (РПЛ) давно пора увеличить.
Червиченко назвал бредом аргументы Федуна против расширения РПЛ
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Считаю, что давно пора было это сделать. Не знаю, зачем они столько тянули. Я читал высказывания Федуна против расширения. Ничем, кроме как бредом, назвать это не могу. Все аргументы противников идеи расширения не стоят и выеденного яйца. Вы посмотрите на Европу. Ни в одном топ-чемпионате нет 16 клубов, везде по 18—20», — цитирует эксперта «Советский спорт».

Он подчеркнул, что нынешний президент «Спартака» Леонид Федун плохо разбирается  в футболе, и посоветовал функционеру больше времени уделять непосредственно команде.

«Красно-белые приобрели кучу ненужных игроков, а результата никакого! Вместо этого мы слышим умные рассуждения об экономике отечественного футбола. Нет, про бизнес в футболе Федуну лучше молчать», — сказал Червиченко.

Ранее главный тренер «Сочи» оценил идею расширить РПЛ до 18 команд.

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