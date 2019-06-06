Главный тренер «Сочи» оценил идею расширить РПЛ до 18 команд

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин оценил идею расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 футбольных клубов.

«Идея хорошая для таких клубов, как «Сочи». Конечно, мы не думаем о том, что в первом сезоне РПЛ нас постигнет неудача, но увеличение лиги, безусловно, станет неким гарантом спокойствия и веры в себя», — сказал специалист в интервью RT.

По его мнению, четыре дополнительные игры никак не скажутся на функциональном состоянии команд. При этом он отметил, что команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) лучше готовы к подобному формату, чем РПЛ.

«Там команды в среднем проводят по 38 матчей за сезон, и никто не жалуется. График там насыщенный, по две игры в неделю, постоянные перелёты, так что у нас, как и у других команд, повысивших свой статус, никаких проблем точно не будет», — добавил Точилин.

Ранее президент «Урала» Иванов выразил мнение, что РПЛ необходимо большее количество команд.