Президент ФК «Урал» Иванов считает, что РПЛ необходимо большее количество команд

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Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Григорий Иванов позитивно относится к увеличению числа участников в элитном дивизионе чемпионата страны по футболу.
Президент ФК «Урал» Иванов считает, что РПЛ необходимо большее количество команд
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Если ничего не делать, футбол в стране придёт в упадок. С нашей географией нужно большое количество команд. Я не боюсь того, что качество чемпионата упадёт. У нас в стране все почему-то мечтают о том, чтобы все 16 клубов были равны. Это фантастика, такого нет нигде в мире», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом RT.

Также президент «Урала» добавил, что ему непонятна позиция президента «Спартака», который считает расширение РПЛ экономически невыгодным для лиги.

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал о новой системе перехода клубов из ФНЛ в РПЛ.

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