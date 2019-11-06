Новак анонсировал переговоры с Белоруссией по цене на газ

Представители Министерств энергетики России и Белоруссии на следующей неделе намерены обсудить поставки энергоресурсов, в том числе цены на газ.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.

Он отметил, что Министерства энергетики России и Белоруссии согласовывают дорожные карты по созданию единых рынков в области нефти, нефтепродуктов, газа и электроэнергии.

«Процесс ещё не закончен, будет встреча на следующей неделе. Мы находимся в процессе обсуждения этих вопросов, в том числе в вопросах цены газа», — сказал Новак.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Совет министров Союзного государства Белоруссии и России проведёт заседание 19 ноября.