Новак анонсировал переговоры с Белоруссией по цене на газ
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.
Он отметил, что Министерства энергетики России и Белоруссии согласовывают дорожные карты по созданию единых рынков в области нефти, нефтепродуктов, газа и электроэнергии.
«Процесс ещё не закончен, будет встреча на следующей неделе. Мы находимся в процессе обсуждения этих вопросов, в том числе в вопросах цены газа», — сказал Новак.
Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Совет министров Союзного государства Белоруссии и России проведёт заседание 19 ноября.