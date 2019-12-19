Путин оценил создание Союзного государства с Белоруссией

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что решения о создании Союзного государства России и Белоруссии были правильными.
Путин оценил создание Союзного государства с Белоруссией
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Я считаю, что решения о создании Союзного государства были правильными», — сказал Путин на большой пресс-конференции.

Он отметил близость народов России, Белоруссии и Украины.

«Русский и белорусский народы, по-моему, — то же самое, что украинский и русский, это почти одно и то же в этническом смысле слова и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому то, что у нас с Белоруссией происходит такое сближение, я этому очень рад», — сказал президент.

18 декабря председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели тематику российско-белорусского интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

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