Эксперт оценил предстоящую встречу президентов России и Белоруссии

Политолог Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предстоящую встречу президента России Владимира Путина с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

По его мнению, встреча глав двух государств в Санкт-Петербурге снимет наиболее острые разногласия в интеграционных процессах.

Он отметил, что в настоящее время стороны работают над созданием базы для дальнейшего совместного экономического развития.

«Мир стремительно меняется, и современные тенденции диктуют необходимость экономического объединения, создания альянсов и торговых союзов — подчас, это вопрос выживания и развития. Москва и Минск поняли это ещё 20 лет назад, но было множество причин, по которым интеграция пробуксовывала. И неудивительно, что сейчас двум президентам приходится практически в ручном режиме решать наиболее сложные вопросы, искать сложные компромиссы», — пояснил политолог.

Он также добавил, что в процессе переговоров Москва и Минск ищут самые перспективные пути создания комфортных условий интеграции.

Ранее председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что Минск готов развивать интеграцию с Россией на основе договора о создании Союзного государства и при соблюдении национальных интересов.